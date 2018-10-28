Глава Крыма: В «пантеоне» божков современной Украины победителей нет, их имена прокляты

Глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя украинцев с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков, рассказал о том, кто сейчас стал кумиром в Незалежной.

Спустя десятилетия после окончания войны на Украине вновь процветает нацизм. Глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя украинский народ с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков, напомнил о том, кто сегодня стал «божками» Незалежной и на кого равняется новое поколение страны. По его мнению, среди нынешних кумиров «нет победителей, а есть лишь злобные неудачники», «чьи имена прокляты».

«В «пантеоне» божков современной Украины нет победителей, а есть лишь злобные неудачники, которых ненавидят и презирают не только большинство украинцев, но и соседние народы, - отметил Аксенов в своем Facebook. - Каким может быть будущее страны, которой навязывают подобных «героев»?»

Глава Крыма напомнил, что современная Украина грезит теми, кто «устраивает в освобожденных Красной армией городах свои мерзкие шабаши». В числе «божков» есть немало и тех, «чьи имена прокляты Богом и людьми». Речь идет о предателях Родины и палачах, которые залили Украину реками крови в годы Великой Отечественной войны, а сейчас героизируются киевской хунтой.

«Нашим героическим предкам и в страшном сне не могло привидеться, что спустя несколько десятилетий на этой земле, пропитанной кровью героев, прорастут семена нацизма», - резюмирует Аксенов.