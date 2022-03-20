Глава Крыма Сергей Аксёнов лоббирует идею строительства нового города на 50 тысяч человек

С 2014 года действует госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя. Сначала в нее попали мероприятия, запланированные до 2020 года, потом ее дописали до 2025 года. Теперь предполагается продлить еще на два года. Всего в течение 11 лет на её выполнение запланировано потратить более 1 триллиона 375 миллиардов рублей.

Кураторы

Накануне праздника – Дня воссоединения Крыма с Россией – президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя.

Новые санкции в отношении России глава государства назвал возможностью для крупных бизнес-структур и банков, которые раньше опасались санкций, начать работу в Крыму. По его словам, теперь им нечего бояться. Говоря о положительных итогах прошедших лет, президент упомянул развитие транспортной инфраструктуры, напомнил, что устойчивым стало энергоснабжение региона, решен вопрос стабильного обеспечения крымчан и севастопольцев чистой, качественной водой.

Президент сделал и замечания: где это возможно – нужно, конечно, ускорять работу, активнее обустраивать дворы, площади, парки, пляжи. Напомнил о необходимости модернизации аварийных и устаревших очистных и канализационных сетей: «Здесь огромная работа предстоит. От этого прямо зависит экологическое благополучие полуострова».

В своем докладе Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства РФ, курирующий Крым и Севастополь, пообещал, что в 2024 году уровень очистки стоков Черноморского побережья Крыма и Краснодарского края будет доведен до 95%. Он уточнил: в регионах уже строят 12 канализационных очистных, еще 12 находятся в проектировании.

Оптимисты

Доклад главы Крыма Сергея Аксёнова был оптимистичным и длился 50 минут. В первых словах он, естественно, поблагодарил Москву: «Мы совместно с правительством Российской Федерации, с исполнительными и законодательными органами власти здесь выстроили большую командную работу. Я хочу всем коллегам тоже сказать слова благодарности. Без этого таких результатов бы не было».

Аксёнов отметил успехи в здравоохранении, привел цифры: в 2021 году на медицину было потрачено 26,9 миллиарда рублей, что в 7,5, раз больше, чем в «украинском» 2013-м. О том, что за восемь лет в республике сменилось шесть министров здравоохранения, Аксёнов не упомянул.

Финансирование социальной политики и образования выросло вчетверо, расходы на охрану окружающей среды в 35 раз.

О предприятиях военно-промышленного комплекса, которые не получили обещанного развития, Аксёнов высказался обтекаемо: «В общем, ситуация находится под полным контролем, промышленность развивается. Планы развития промышленности по всем направлениям составлены, утверждены и опубликованы».

Аксёнов похвалился успехами в сельском хозяйстве, особенно отметил производство креветок: «В Крыму сегодня выращивается, наверное, самая большая в России креветка».

Поскольку Северо-Крымский канал разблокирован, Аксёнов сказал важную вещь: «Мы не видим необходимости строить опреснительную установку, мы с правительством пришли к соглашению, что пока такой целесообразности на сегодняшний день нет». Напомним, планы строительства опреснителей строил Аксёнов, Хуснуллин же считал эту меру нецелесообразной.

В докладе главы Крыма очистных сооружений было больше, чем у Хуснуллина – 13 только в Крыму.

Он раскрыл еще один секрет: «Мы доложим с Маратом Шакирзяновичем ситуацию, связанную со строительством нового города на 50 тысяч человек. Мы готовим сейчас предложения по подтяжке инфраструктуры. У нас два варианта есть: один ‒ непосредственно на западном побережье, в Сакском районе, и в Симферопольском районе в районе посёлка Николаевка. Буквально обсуждаем, до 1 апреля предложения будут внесены в правительство Российской Федерации».

Серней Аксёнов признал: «Сегодня цены на продовольствие, лекарственные препараты – главные наши враги».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предпочел видеодоклад. Он включился в эфир со стройки завершающего этапа трассы «Таврида». Идея была неудачной: Развожаев сказал, что он не слышит президента. Трудно было слушать и его выступление под шум ветра и гул машин на стройке.

Одна бабушка сказала

Крым живет в условиях разнообразных санкций восемь лет. И крымчане могут поделиться впечатлениями и своим опытом жизни в условиях частичной оторванности от цивилизованного мира.

Формально здесь работают шесть банков, реально – два. Для того, чтобы попасть внутрь отделения РНКБ (для оформления кредита-депозита или в кассу), нужно сначала отстоять очередь на улице.

В Крыму работают две крупные торговые сети. Здесь по утрам действуют скидки для пенсионеров, поэтому со всего Симферополя сюда съезжаются пожилые люди с громоздкими тележками, чтобы купить продуктов подешевле – цены на рынках многим недоступны. Они вызывают понятное раздражение и у других пассажиров общественного транспорта, и у водителей, поскольку не платят за проезд живыми деньгами.

Врачи мобилизованы на борьбу с ковидом, поэтому сидение в кашляющей очереди к терапевту в городской поликлинике занимает пять часов. И не факт, что по рецепту на бесплатный инсулин в уполномоченной аптеке его удастся получить сразу. Сердечные гликозиды из аптек исчезли недавно, как и многие другие лекарства.

Есть большие проблемы у малого бизнеса. Например, рекламный практически исчез – нечего рекламировать: ушли международные компании, ушла торговля автомобилями. На симферопольских остановках до сих пор висит поздравление с Рождеством. Горожан поздравлял мэр, которого уже давно уволили. Теперь избрали шестого по счету.

Однако обмен мнениями на высоком уровне имел последствия. Было принято конкретное решение - в Крыму скоро начнет работу Промсвязьбанк (ПСБ). Владимир Путин прямо заявил, что именно этот банк должен «начать работу в Крыму как можно быстрее и шире». Банк согласился: готов обеспечить финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона.