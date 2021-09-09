Глава Крыма рассказал о самом наивном периоде на госслужбе

Глава Крыма Сергей Аксёнов, который руководит республикой с 2014 года, рассказал об ошибках, совершённых на своём посту.

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов рассказал журналистам, в чём ошибался, будучи на таком посту. Первый год госслужбы оказался самым наивным периодом. Как признаётся Аксёнов, он тогда всё "принимал за чистую монету".

"До этого я никогда не работал в госорганах, соответственно, всё принимал за чистую монету", - заявил он в эфире канала "Миллет".

Ошибки в работе на посту главы Крыма были связаны с кадровыми решениями, заметил он.

"Не на тех людей не в то время сделали ставку. Но всё, что ни делается, - всё к лучшему. Без этого опыта не было бы другого", - объяснил Аксёнов.

Сегодня перед командой стоит задача превратить Крым в регион-донор, в котором комфортно и качественно жить, передаёт "РИА Новости".