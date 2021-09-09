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Глава Крыма рассказал о самом наивном периоде на госслужбе
09 сентября 2021, 01:40 • 22 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов, который руководит республикой с 2014 года, рассказал об ошибках, совершённых на своём посту.
Руководитель Крыма Сергей Аксёнов рассказал журналистам, в чём ошибался, будучи на таком посту. Первый год госслужбы оказался самым наивным периодом. Как признаётся Аксёнов, он тогда всё "принимал за чистую монету".
"До этого я никогда не работал в госорганах, соответственно, всё принимал за чистую монету", - заявил он в эфире канала "Миллет".
Ошибки в работе на посту главы Крыма были связаны с кадровыми решениями, заметил он.
"Не на тех людей не в то время сделали ставку. Но всё, что ни делается, - всё к лучшему. Без этого опыта не было бы другого", - объяснил Аксёнов.
Сегодня перед командой стоит задача превратить Крым в регион-донор, в котором комфортно и качественно жить, передаёт "РИА Новости".
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