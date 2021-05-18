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Глава Крыма раскрыл руководителей "диванной армии" Украины
18 мая 2021, 03:50 • 72 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёном раскрыл, кто руководит "диванной армией", созданной на Украине. Он также сообщил, для чего она была создана.
"Диванная армия" – это спецпроект, нацеленный на дестабилизацию ситуации в республике Крым.
"Мы знаем, что украинскими властями при содействии американцев, по сути, это американцы патронируют проект, создана украинская "диванная армия", которая работает в чистом виде по Крыму", - произнёс Сергей Аксёнов.
В эфире крымско-татарского канала "Миллет" он пояснил, что в рамках этого спецпроекта активно распространяется всё, что происходит в Крыму. Это касается всех вопросов и конфликтных ситуаций, вплоть до бытовых. Распространение такой информации поддерживается из-за рубежа.
Главная цель "диванной армии" – раскачать ситуацию в Крыму и в России в целом. Для этого используется интернет и выделяются большие деньги и силы.
Но жители Крыма могут чувствовать себя в безопасности. Крым стал неприступной крепостью с военной точки зрения. Там "более чем достаточно" подразделений вооружённых сил России, напомнил Аксёнов. Военные способны ответить на любую угрозу. Кроме того, на полуострове есть подразделения Росгвардии и ФСБ.
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