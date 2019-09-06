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Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

06 сентября 2019, 05:54  •  36 • Политика

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский находится в образе персонажа телесериала "Слуга народа" Василия Голобородько, считает глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил об этом в эфире телеканала "Крым 24".

"На мой взгляд он живет, как персонаж кино Голобородько. В том же образе находится и, по-моему, он еще не понял, куда он попал", - сказал Аксенов, добавив, что Зеленскому стоит выйти из этого образа и решать вопросы, которые касаются простых людей.

Аксенов отметил, что Зеленский не оправдал его ожиданий. "Я думал, что человек, придя не из политики, а являясь представителем шоу-бизнеса, будет вникать и мыслить по-другому", - сказал глава Крыма.

Президенту Украины Аксенов также рекомендовал приехать в Крым и спросить у жителей, "хотят ли они назад в Украину". "Услышите ответ и примите то, что вам люди говорят", - добавил глава региона.

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