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Глава Крыма предсказал крах Киева после "бандеровского шабаша"

01 января 2022, 22:45  •  279 • Политика
Факельное шествие в честь Бандеры завершилось у Офиса Зеленского. "Бандеровщина - это идеологическая проказа, которая губит Украину", - прокомментировал глава Крыма.
Факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения пособника нацистов Степана Бандеры завершилось в Киеве в субботу, 1 января, у Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Позорный марш прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он назвал данное мероприятие не иначе, как бандеровским шабашем, на котором ошалевшие от безнаказанности радикалы с факелами чествуют своего идола и демонстрируют всему миру нацистскую сущность киевского режима. По мнению главы Крыма, ничем, кроме краха, подобное в конечном итоге завершиться не может.
Бандеровщина - это идеологическая проказа, которая губит Украину. В её основе лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими,
- написал Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава Крыма отметил, что бандеровщина - это, по сути, идеология деструктивной секты. Она абсолютно непригодна для строительства крепкого государства. Краткая история украинской независимости и нынешняя политика Киева это только доказывают. Власть на Украине основана не на реалиях, а на безумной русофобии, недостижимых целях и нереальных хотелках вроде вступления в НАТО и "возвращения" Крыма.
Аксёнов добавил, что люди, которых майдан привёл к вершинам власти, также являются живым доказательством того, до какой степени деградации может дойти человек, продавший память предков. Причём предавший ради "тухлой бандеровской похлебки".
Уверен, что первым после краха киевского режима шагом должна стать денацификация Украины. Без этого никакое цивилизованное развитие невозможно,
- резюмировал глава Крыма.

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