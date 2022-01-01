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Глава Крыма предсказал крах Киева после "бандеровского шабаша"
01 января 2022, 22:45 • 279 • Политика
Факельное шествие в честь Бандеры завершилось у Офиса Зеленского. "Бандеровщина - это идеологическая проказа, которая губит Украину", - прокомментировал глава Крыма.
Факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения пособника нацистов Степана Бандеры завершилось в Киеве в субботу, 1 января, у Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Позорный марш прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он назвал данное мероприятие не иначе, как бандеровским шабашем, на котором ошалевшие от безнаказанности радикалы с факелами чествуют своего идола и демонстрируют всему миру нацистскую сущность киевского режима. По мнению главы Крыма, ничем, кроме краха, подобное в конечном итоге завершиться не может.
- написал Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава Крыма отметил, что бандеровщина - это, по сути, идеология деструктивной секты. Она абсолютно непригодна для строительства крепкого государства. Краткая история украинской независимости и нынешняя политика Киева это только доказывают. Власть на Украине основана не на реалиях, а на безумной русофобии, недостижимых целях и нереальных хотелках вроде вступления в НАТО и "возвращения" Крыма.
Аксёнов добавил, что люди, которых майдан привёл к вершинам власти, также являются живым доказательством того, до какой степени деградации может дойти человек, продавший память предков. Причём предавший ради "тухлой бандеровской похлебки".
- резюмировал глава Крыма.
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