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Глава Крыма предложил покарать организаторов водной блокады: "Вплоть до международного трибунала"

11 сентября 2020, 18:30  •  60 • Политика
Аксёнов призвал наказать организаторов водной блокады Крыма. "Против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет", - заявил глава полуострова.
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал судить организаторов водной блокады полуострова за попытку создать масштабную гуманитарную катастрофу в регионе. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Аксёнов указал, что по Северо-Крымскому каналу более 2 миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды. Перекрыв его, Киев совершил преступление. Эти действия можно рассматривать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу.
"И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека", - добавил глава Крыма.
В этой связи он предложил открыть на организаторов водной блокады полуострова уголовные дела, а затем судить на международном трибунале. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениям.
Напомним, что с момента возвращения Крыма к России украинская сторона организовала сразу несколько блокад. Помимо водной, была также продуктовая и электрическая блокада.

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