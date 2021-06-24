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Глава Крыма посоветовал не провоцировать Россию после инцидента с Defender

24 июня 2021, 01:25  •  66 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что инцидент с эсминцем показал, что "границы России на замке".
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал инцидент с британским эсминцем Defender около Севастополя "провокацией".
Россию не стоит пробовать на прочность,
- подчеркнул глава полуострова на своей странице "ВКонтакте".
Военные и пограничники России оперативно и эффективно отреагировали на нарушение военным кораблём территориальных вод и границы около мыса Фиолент в Крыму.
Сделали предупредительные выстрелы, дали понять, что Крым - это крепость, а границы России на замке,
- подчеркнул Аксенов.
Как сообщал Царьград, пограничники России сделали несколько выстрелов по курсу эсминца, после чего он вышел из зоны вод России. Информацию о сопровождении эсминца Британии военными самолётами и предупредительных выстрелах подтвердил корреспондент Би-би-си.

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