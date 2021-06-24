Глава Крыма посоветовал не провоцировать Россию после инцидента с Defender

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что инцидент с эсминцем показал, что "границы России на замке".

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал инцидент с британским эсминцем Defender около Севастополя "провокацией".

Россию не стоит пробовать на прочность,

- подчеркнул глава полуострова на своей странице "ВКонтакте".

Военные и пограничники России оперативно и эффективно отреагировали на нарушение военным кораблём территориальных вод и границы около мыса Фиолент в Крыму.

Сделали предупредительные выстрелы, дали понять, что Крым - это крепость, а границы России на замке,

- подчеркнул Аксенов.

Как сообщал Царьград, пограничники России сделали несколько выстрелов по курсу эсминца, после чего он вышел из зоны вод России. Информацию о сопровождении эсминца Британии военными самолётами и предупредительных выстрелах подтвердил корреспондент Би-би-си.