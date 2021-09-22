Глава Крыма перехвалил Зеленского: президент Украины перестал платить коммуналку

Глава Крыма Сергей Аксёнов похвалил Владимира Зеленского, что тот регулярно оплачивает услуги ЖКХ за квартиру в Ливадии. Видимо, перехвалил. Стало известно, что президент Украины перестал платить коммуналку.

Ровно месяц назад, 22 августа, глава Крыма Сергей Аксёнов похвалил Владимира Зеленского за своевременную квартплату.

"Молодец. По 6000 рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живёт, а оплачивает", - произнёс тогда Аксёнов.

Глава Крыма перехвалил Зеленского. Сейчас выяснилось, что уже два месяца свои обязательства хозяева 130-метровых апартаментов в Ливадии не выполняют. Об этом заявила украинский адвокат и общественник Татьяна Монтян.

В эфире программы "Время покажет" она рассказала, что приезжала к дому в Крыму, где находится квартира президента Украины, и выяснила, что два месяца он не вносит оплату за коммунальные услуги. До этого никаких задержек платежей не было.

Директор АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров в интервью программе "Вести Крым" выразил надежду, что Зеленский исправит свой промах.

"Он хорошо платил и поддерживал российские коммунальные организации. А тут, наверное, испугался чего-то, или доходы резко упали, сложные жизненные обстоятельства", - предположил Петров.

Напомним, в Ливадии расположен элитный дом, где есть пентхаус площадью почти 130 квадратных метров. Президент Украины указал эту недвижимость в своей декларации за прошлый год. Квартира оформлена на Елену Зеленскую - супругу украинского лидера.