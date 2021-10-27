Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за полуострова. Чтобы высказать всё, что хочется, хватило 12 секунд.

Аксёнов в очередной раз заявил, что Крым - регион России навсегда, и напомнил: президент России Владимир Путин точку в этом вопросе давно поставил. Глава региона также упомянул, что жители полуострова продемонстрировали свою волю на референдуме 2014 года. Именно по этой причине Зеленскому крымчане ничего не могут пообещать, только "дырку от бублика".

"Крым в России, и вопрос этот закрыт", - подчеркнул Сергей Аксёнов.

Ему хватило 12 секунд. Видеообращение к украинскому лидеру глава Крыма разместил в своём Telegram-канале. Поводом стало заявление Зеленского.

Ранее сообщалось, что суд Амстердама постановил вернуть "украинскому народу" коллекцию скифского золота, которая была передана крымскими музеями для выставки в Нидерландах. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что сначала Киев "вернёт" скифское золото, а потом и весь Крым.

Напомним, в марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.