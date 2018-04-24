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Глава Крыма о задержании Украиной активистки "Волонтеров Победы": Там пиратское государство

24 апреля 2018, 20:54  •  56 • В России

Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз заявил об опасности поездок в Украину, комментируя ситуацию с задержанием Елены Одновол - руководителя регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Напомним, Елену задержали на пункте пропуска "Чонгар" 23 апреля и подозревают в государственной измене, так как она в преддверии выборов в числе прочих волонтеров собирала подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы. В СБУ ее деятельность назвали "подрывной" и заявили, что она нанесла урон суверенитету Украины.

- Министерство иностранных дел будет реагировать на это задержание так же, как и на наших моряков (моряков «Норда», - Авт). Не могу всех деталей рассказать, какие контрмеры будут предприняты, но мы обязательно свяжемся семьей, будем помогать персонально, ни одного человека не бросим, - сказал Сергей Аксенов.

Глава Крыма посоветовал жителям полуострова избегать поездок на Украину – особенно через границу на Перекопском перешейке.

- Крымчанам, особенно тем, кто работал или работает в органах государственной власти, советую не ездить через эту границу в Украину. Это контрпродуктивно, закона там нет, пиратское государство, сделать могут что угодно вам, особенно тем, кто приезжает с российским паспортом, - отметил Сергей Аксенов.

По данным СПЧ, родственники и коллеги не могут связаться с Еленой Одново.

Ранее украинские силовики задержали на границе депутата евпаторийского горсовета, а также бывшую военнослужащую ВМСУ.

Кроме того, в Киеве был задержан бывший министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский, который занимал свой пост с марта по июнь 2014 года.

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