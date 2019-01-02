Глава Крыма о факельном шествии бандеровцев в Киеве: Новый год на Украине начинается с нацистского шабаша

Глава Крыма прокомментировал факельное шествие, которое прошло в Киеве в честь дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Напомним, шествие прошло в центре украинской столицы вечером во вторник, 1 января. В нем поучаствовали различные националистические организации, прославившиеся своими радикальными взглядами. Многие участники шествия принесли с собой бенгальские огни. Люди жгли файеры, кричали "Слава Украине" и раздавали поздравительные открытки.

- Новый год на Украине начинается с нацистского шабаша. Идейные наследники Бандеры отмечают день рождения своего идола, которому они принесли в жертву украинский народ и украинскую государственность. Парламент соседней страны объявил этот день национальным праздником, - написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

По его мнению, "именно бандеровская идеология стала главным инструментом разрушения Украины и полного подчинения этой страны внешним игрокам".

Сергей Аксенов уверен, что украинский национализм по своей природе никогда не "ищет независимости", а находится в поисках "хозяина, к сапогу которого можно прильнуть".

- Это продукт убогого хуторского сознания, когда лакей в доме "знатного пана" с презрением смотрит на бывших односельчан, воображая, что приобщился к "расе господ", - считает глава республики.

Аксенов заявил, что нацизм - это вирус, который западные манипуляторы искусственно занесли и вырастили на землях исторической Руси, и для украинского народа подобные радикальные взгляды не являются органичными. "Идейная почва", по мнению главы Крыма, на Украине сейчас отравлена, и ничего хорошего на ней вырасти не может, чему свидетельствует "экономическая, духовная и культурная деградация современной Украины", а также исторические вехи ее развития.

- Все нынешние "божки" украинского пантеона – от Мазепы до Петлюры и Бандеры – закончили катастрофой, политической и личной. Так же, как и их хозяева, – от Карла XII до Гитлера, - написал Аксенов. - Современных мазеп, петлюр и бандер не спасут ни помощь Америки, ни провокации и репрессии, ни создание собственной политической секты под патронатом стамбульского "пана". Украинские нацисты обязательно ответят за все свои преступления по полной программе.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины в декабре 2018 года сделала 1 января официальным праздником в честь Степана Бандеры - лидера запрещенной в РФ "Организации украинских националистов" (ОУН). Он сотрудничал с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны, убивая своих же соотечественников. При этом на Украине сегодня Бандера - национальный герой, которого всячески прославляют киевские власти.