Глава Крыма Сергей Аксёнов уверен, что полуостров на Западе всё равно будет признан территорией России. "А куда денутся?" - отметил руководитель региона, по сути, не оставив Западу и шанса отвертеться от признания полуострова русским.

С 2014 года на Западе отказываются признавать Крым территорией России. Однако сами жители полуострова уверены, что рано или поздно всем противникам Русского Крыма придётся смириться с неизбежным и принять-таки правду как есть: полуостров останется территорией России.

Похожую мысль высказал в интервью ТАСС и глава региона Сергей Аксёнов, фактически не оставив Западу и шанса отвертеться от признания полуострова русским.

"Всё равно признают. А куда денутся? - высказался политик. - Но мы готовы к тому, что процесс затянется надолго".

В Крыму готовы и к более худшему сценарию касательно сроков признания. Аксёнов заметил, что работать проще, когда и не ожидаешь ничего. Но шанса своего, как только окно возможностей будет открыто (считай признание Запада случится), крымчане не упустят. Главное - правильно использовать этот шанс.

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого на полуострова референдума. Жители региона приняли решение почти единогласно (за возвращение было абсолютное большинство крымчан). Однако Украина с поражением не смирилась. В Киеве, а также на Западе до сих пор считают Крым "оккупированным" и "аннексированным" Россией. Москва же давно закрыла для себя вопрос территориальной принадлежности полуострова и возвращаться к нему не намерена.