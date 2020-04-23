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Глава Крыма назвал посла Украины в Чехии вруном и демагогом

23 апреля 2020, 10:10  •  28 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» в среду, 22 апреля, написал, что посол Украины в Чехии занимается перекладыванием с больной головы на здоровую, когда заявляет о серьезном распространении коронавирусной инфекции на крымском полуострове.
Ранее украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Крыму и Донбассе «очень серьезная». В частности, он рассказал, что есть сотни зараженных и погибших, и российские власти искажают статистику, сообщает «РИА Новости».
«Обычный прием врунов и демагогов — обвинять других в своих собственных грехах и валить с больной головы на здоровую. Плачевное состояние украинской медицины, а также общий бардак и деградация страны дают серьезные основания сомневаться как раз в официальной коронавирусной статистике Украины, которая вряд ли отражает реальную ситуацию», — заявил Аксенов.
Он отметил, что мир занят борьбой с пандемией и не стоит спекулировать на данной теме.
«Обстреливать Донбасс и лить крокодиловы слезы по поводу эпидемиологической ситуации в разрушенных украинскими карателями городах и поселках — запредельный цинизм и лицемерие. Но, к сожалению, это обычная манера поведения представителей киевского режима и обычный стиль хуторской дипломатии», — резюмировал Аксенов.
По состоянию на 22 апреля в Крыму зафиксирован 51 случай заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека выздоровели.
Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек. С начала эпидемии 513 пациентов скончались, 4420 человек выздоровели.
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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