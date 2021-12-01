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Глава Крыма иронично ответил на угрозу из Киева: "Пусть попробуют"
01 декабря 2021, 02:30 • 69 • В мире
На Украине суд постановил задержать главу Крыма Сергея Аксёнова.
В Киеве сообщили, что суд одобрил запрос на задержание главы Крыма Сергея Аксёнова. В пресс-службе Киевского апелляционного суда говорится, что на задержании чиновника настаивает украинская Генпрокуратура.
При этом журналисты отметили, что в решении инстанции фамилия Аксёнова не указана полностью - только её первая буква.
В Незалежной на Аксёнова завели несколько уголовных дел. В частности, украинская сторона обвиняет главу Крыма по статьям "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и ряду других.
На очередные нападки из Киева Аксёнов ответил иронично.
"Киевский апелляционный суд разрешил меня задержать. Пусть попробуют. Буду ждать", - написал чиновник во "ВКонтакте", добавив, что считает решение киевской инстанции абсурдным.
Он также подчеркнул, что украинская сторона ни на что, кроме пафосных заявлений и лживых обвинений, не способна.
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