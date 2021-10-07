Глава Крыма дал совет литовскому политику, высказавшемуся о развале России: "Видим, куда завёл"

Глава Крыма Сергей Аксёнов в социальных сетях ответил на высказывание литовского политика о развале России. На его взгляд, разваливается как раз Украина, а "европейский путь" привёл саму Прибалтику к большим проблемам.

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал высказывание экс-председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о том, что полуостров станет украинским после развала России.

По мнению Аксёнова, литовскому политику на мир смотреть трезво мешает его русофобия, и что разваливается как раз Украина.

"Если бы он мог это сделать, заметил бы, что разваливается как раз Украина. Этот процесс начался в 2014 году и будет продолжаться до тех пор, пока действующие украинские власти делают всё, чтобы усугубить внутренний раскол и посеять ненависть", - написал глава Крыма на своей странице во "ВКонтакте".

Аксёнов отметил, что "европейский путь" привёл к кризису Литву и остальную Прибалтику.

"А что касается "европейского пути", мы чётко видим, куда он завёл Украину", - сказал политик. Он высказался, что страны потеряли в результате все достижения, что были сделаны в советское время, позакрывали множество заводов. Кроме того, по мнению Аксёнова, в Украине, Литве и Прибалтике наблюдается сокращение населения, а также реабилитация нацизма.

Он назвал Ландсбергиса фантазёром и посоветовал подумать о состоянии своей страны.