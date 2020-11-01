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Глава Крыма Аксёнов о своей отставке: "Уже отправили? Сегодня не собирался"
01 ноября 2020, 00:55 • 53 • Политика
Аксёнов прокомментировал слухи о своём уходе с должности главы Крыма. "Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше", - с улыбкой опроверг слухи Аксёнов.
Глава Крыма Сергей Аксёнов с юмором опроверг свою отставку с поста руководителя региона и переход в Госдуму. Губернатор полуострова признался, что сегодня уходить точно не собирался.
Об отставке главы Крыма сообщили некоторые Telegram-каналы. Они утверждали, что из-за проблем с водоснабжением полуострова Аксёнов покидает свой пост и переезжает в Москву для работы в Госдуме.
Он добавил, что в течение последних шести лет его стабильно раз в две недели "снимают с должности" по тем или иным причинам. При этом Аксёнов подчеркнул, что будет на своём посту столько, сколько посчитает нужным президент России.
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