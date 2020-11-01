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Глава Крыма Аксенов опроверг слухи о своей отставке на фоне проблем с водоснабжением

01 ноября 2020, 08:15  •  50 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи о своей отставке на фоне проблем с водоснабжением в регионе. Об этом он заявил журналистам в субботу, 31 октября.
«Раз в две недели меня стабильно «снимают» с должности в течение всех лет», — цитирует Аксенова «Интерфакс».
Глава полуострова также отреагировал на слухи о его переходе на работу в Государственную думу. «Уже отправили? Сегодня не собирался», — пошутил он.
В этой связи Аксенов добавил, что не знает, как сложится его карьера дальше: «как руководство страны скажет», отметил он.
В свою очередь, вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что в Симферополе сложилась непростая ситуация с водоснабжением. По его словам, сейчас подготовлен набор дополнительных мероприятий для решения проблем.
Хуснуллин также сообщил, что в Крыму разведают дополнительные месторождения подземных вод, которые обозначены на картах, но пока не изучены. «Мы будем точно начинать их активно разведывать, чтобы понимать, какой там есть запас воды», — сказал он.
19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть будет выделена из федерального бюджета.
С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Отмечалось, что 29 населенных пунктов перешли на почасовую подачу и подвоз воды.
МИД Украины заявил, что восстановит водоснабжение полуострова только после его «деоккупации».

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