Об инциденте сообщает издание USA Today. Отмечается, что американский президент Дональд Трамп якобы перепутал фамилию главы корпорации Apple Тима Кука. Вместо этого Трамп, обращаясь к нему, сказал: "Тим Яблоко".

"Мы очень ценим это, Тим Apple", - приводит фразу издание. Впрочем, согласно расшифровке встречи на сайте Белого дома, Трамп не хотел коверкать фамилию, а лишь уточнил, в какой компании работает Тим: "Тим - Apple".

"Просто уточнил, - пишут пользователи в соцсетях. - Так и было задумано".

А сейчас комментаторы буквально зашлись от восторга, увидев, что Тим Кук сменил фамилию в Twitter после оговорки Трампа - правда, новую фамилию он обозначил символом компании.