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08 марта 2019, 03:39  •  19 • В мире
Американский президент Дональд Трамп назвал Тима Кука, главу корпорации Apple, "Тимом Эпплом". Пользователи соцсетей, изучив расшифровку со встречи, которая опубликована на сайте Белого дома, отметили, что "он просто уточнил". Сейчас стало известно, что Тим Кук сменил фамилию в Twitter после оговорки Трампа.
Об инциденте сообщает издание USA Today. Отмечается, что американский президент Дональд Трамп якобы перепутал фамилию главы корпорации Apple Тима Кука. Вместо этого Трамп, обращаясь к нему, сказал: "Тим Яблоко".
"Мы очень ценим это, Тим Apple", - приводит фразу издание. Впрочем, согласно расшифровке встречи на сайте Белого дома, Трамп не хотел коверкать фамилию, а лишь уточнил, в какой компании работает Тим: "Тим - Apple".
"Просто уточнил, - пишут пользователи в соцсетях. - Так и было задумано".
А сейчас комментаторы буквально зашлись от восторга, увидев, что Тим Кук сменил фамилию в Twitter после оговорки Трампа - правда, новую фамилию он обозначил символом компании.

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