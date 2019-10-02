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Глава комитета Рады заявил, что Украина "ничего не подписывала" в Минске

02 октября 2019, 12:24  •  161 • Украина

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко заявил, что Украина "ничего не подписывала" по итогами состоявшегося во вторник заседания контактной группы в Минске, участники которого согласовали "формулу Штайнмайера" о предоставлении особого статуса Донбассу.

"Вчера никто ничего не подписывал", - цитирует агентство УНИАН запись Яременко в Facebook по поводу итогов состоявшегося во вторник заседания контактной группы в Минске. "Представитель Украины в группе Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года", - пояснил он.

Глава внешнеполитического комитета Верховной рады также подчеркнул, что власти Киева не намерены поступаться своими принципами, среди которых он назвал территориальную целостность и суверенитет Украины, а также право Киева "по-своему трактовать минские договоренности". При этом он заявил, что Украина движется в направлении прекращения кровопролития в Донбассе.

Украинская делегация подписала во вторник "формулу Штайнмайера" на очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины, сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам в Минске. По данным источника, Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки". По словам источника, представители республик Донбасса, России и ОБСЕ также поставили подписи под письмами с уведомлением, что каждая сторона поддерживает формулу и ее выполнение.

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