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Глава комитета Госдумы Плетнева призвала лечить гомосексуалистов

06 марта 2019, 12:39  •  12 • Политика
Тамара Плетнева в интервью Познеру в том числе ответила на вопрос о своем отношении к мере по уголовному преследованию гомосексуалистов. Она отметила, что наказание применять не стоит, и призвала лечить гомосексуалистов.
Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в интервью Владимиру Познеру на Первом канале в том числе говорила о своем отношении к идее уголовного преследования за гомосексуализм. Плетнева выступила против подобной меры, однако добавила:
"Чайковский тоже был [геем], но он это скрывал, стеснялся. За что наказывать? Лечить надо".
Говорила Плетнева и об опасности беспорядочных половых связей - такой образ жизни может привести к заражению опасными заболеваниями, передающимися половым путем, в том числе к ВИЧ. "У нас такая нравственность, что можно где попало и с кем попало, и ответственности никто не несет", - сказала глава комитета.
Владимир Познер выстроил диалог таким образом, чтобы получить комментарии Тамары Плетневой на звучавшие ранее высказывания. В том числе говорил о ее отношении к беби-боксам - Тамара Плетнева против подобной меры. А также затронул тему ЧМ-2018. В год чемпионата глава комитета призвала женщин не иметь романтических отношений с иностранными гостями. Тамара Плетнева призналась, что ей неудобно говорить о подобном.
"Я вообще на эту тему стесняюсь говорить. Я помню Олимпиаду-1980. Некоторых детей увезли, потом искали, потом сами мучились, как вернуться домой, родились цветные ребятишки. Меня назвали чуть ли не расисткой за это. Я не расистка, правда", - сказала Плетнева Познеру.

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