Глава Коми отправил в отставку правительство

Глава Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство республики.

Своё решение Владимир Уйба связывает со стратегическими задачами по развитию края, которые предстоит решать уже новой команде. По словам главы республики, первоочередной задачей нового правительства станет выведение экономики края на качественно новый уровень.

По его словам, особое внимание будет обращено на механизмы повышения качества жизни населения республики. Среди задач, которые встанут перед новой командой, развитие сфер социальной защиты и здравоохранения, благоустройство городской среды и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.

"Чтобы люди хотели жить и работать в республике", - отметил он.