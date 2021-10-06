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Глава КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Италию - Bloomberg
06 октября 2021, 01:45 • 146 • Политика
Источники Bloomberg сообщили об отказе главы КНР прибыть лично на саммит G20 в Италию, где планировалась встреча с президентом США Джозефом Байденом.
Лидер Китая Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Риме дистанционно, по видеосвязи, передают источники Bloomberg.
Таким образом, не состоится очная встреча президента США Джозефа Байдена и главы КНР. Ранее в Госдепартаменте напомнили, что 9 сентября был телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
Об отказе Цзиньпина прибыть в Италию по дипломатическим каналам уведомили G20 в сентябре. Саммит "Группы двадцати" состоится в Риме 30-31 октября.
Лидер Китая не выезжал за пределы страны с января прошлого года, напоминает Bloomberg.
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