Глава КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Италию - Bloomberg

Источники Bloomberg сообщили об отказе главы КНР прибыть лично на саммит G20 в Италию, где планировалась встреча с президентом США Джозефом Байденом.

Лидер Китая Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Риме дистанционно, по видеосвязи, передают источники Bloomberg.

Таким образом, не состоится очная встреча президента США Джозефа Байдена и главы КНР. Ранее в Госдепартаменте напомнили, что 9 сентября был телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Об отказе Цзиньпина прибыть в Италию по дипломатическим каналам уведомили G20 в сентябре. Саммит "Группы двадцати" состоится в Риме 30-31 октября.

Лидер Китая не выезжал за пределы страны с января прошлого года, напоминает Bloomberg.