Глава Китая едва не пострадал во время ПМЭФ: Охрана Путина спасла Си Цзиньпина от падения - видео

Глава Китая Си Цзиньпин едва не упал со сцены во время рукопожатий после завершения пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). К счастью, охрана президента России Владимира Путина была настороже и тут же подхватила китайского лидера. Инцидент попал на видео и был опубликован в Сети.

На кадрах видно, как Си Цзиньпин наклоняется со сцены, чтобы пожать протянутые ему руки, но теряет равновесие и начинает падать. Находящиеся рядом охранники президента России мгновенно замечают это и подхватывают главу Китая под руки.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит в России с 6 по 8 июня. Для участия в нём прибыли многие лидеры иностранных государств, чтобы обсудить различные вопросы экономического сотрудничества и другие важные темы. Среди главных гостей и лидер Китая Си Цзиньпин, который прибыл за день до начала ПМЭФ.