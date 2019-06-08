Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
На Украине завели дело из-за идеи запретить ответный огонь в Донбассе
Олег Царёв. Кто отодвигает Коломойского от Зеленского
«Пытается получить радикальный электорат»: Зеленский заявил о причастности Росси...
Главная / Политика

Глава Китая едва не пострадал во время ПМЭФ: Охрана Путина спасла Си Цзиньпина от падения - видео

08 июня 2019, 00:09  •  118 • Политика
Охрана президента России Владимира Путина не дала главе Китая Си Цзиньпину упасть со сцены во время пленарного заседания ПМЭФ. Китайского лидера ловко подхватили под руки и поставили обратно на сцену.
Глава Китая Си Цзиньпин едва не упал со сцены во время рукопожатий после завершения пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). К счастью, охрана президента России Владимира Путина была настороже и тут же подхватила китайского лидера. Инцидент попал на видео и был опубликован в Сети.
На кадрах видно, как Си Цзиньпин наклоняется со сцены, чтобы пожать протянутые ему руки, но теряет равновесие и начинает падать. Находящиеся рядом охранники президента России мгновенно замечают это и подхватывают главу Китая под руки.
Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит в России с 6 по 8 июня. Для участия в нём прибыли многие лидеры иностранных государств, чтобы обсудить различные вопросы экономического сотрудничества и другие важные темы. Среди главных гостей и лидер Китая Си Цзиньпин, который прибыл за день до начала ПМЭФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
08 июня 2019, 00:09
Глава Китая едва не пострадал во время ПМЭФ: Охрана Путина спасла Си Цзиньпина от падения - видео
07 июня 2019, 17:39
Путин рассказал о начале технологической войны
08 июня 2019, 00:09
Теперь официально: Мэй написала заявление об отставке
07 июня 2019, 20:54
Путин пожалел Симоньян, попавшую в больницу из-за юристки Навального
07 июня 2019, 20:54
"Как сказал Достоевский…": Си Цзиньпин блеснул в Петербурге знанием русской классики
07 июня 2019, 14:24
Собчак поместила себя в центр Тайной вечери с провокационным комментарием
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2019, 20:39
"Агенты Кремля покусали": На шее покидающего Украину Геращенко заметили шрам, зашитый чёрными нитками - СМИ
05 июня 2019, 07:09
"Эффект гранаты, брошенной в курятник": Помощник Путина узнал, кто "слил" прессе план об изъятии у бизнеса "свердоходов"
06 июня 2019, 09:09
Израиль почти лишился "Железного купола"? Сирийским РЭБ хватило времени считать коды "свой-чужой" - источник
06 июня 2019, 12:24
У нас есть доллары, но у русских - сила: сенатор США обвинил Вашингтон в безрассудстве на Украине
05 июня 2019, 10:24
Война в Донбассе может обернуться Третьей мировой? Савченко заявила о фатальной ошибке Киева
01 июня 2019, 02:24
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
07 июня 2019, 04:39
В Чёрном море будут большие проблемы: Как США просмотрели угрозу со стороны Ту-22М3М
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.