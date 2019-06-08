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Глава Китая едва не пострадал во время ПМЭФ: Охрана Путина спасла Си Цзиньпина от падения - видео
08 июня 2019, 00:09 • 118 • Политика
Охрана президента России Владимира Путина не дала главе Китая Си Цзиньпину упасть со сцены во время пленарного заседания ПМЭФ. Китайского лидера ловко подхватили под руки и поставили обратно на сцену.
Глава Китая Си Цзиньпин едва не упал со сцены во время рукопожатий после завершения пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). К счастью, охрана президента России Владимира Путина была настороже и тут же подхватила китайского лидера. Инцидент попал на видео и был опубликован в Сети.
На кадрах видно, как Си Цзиньпин наклоняется со сцены, чтобы пожать протянутые ему руки, но теряет равновесие и начинает падать. Находящиеся рядом охранники президента России мгновенно замечают это и подхватывают главу Китая под руки.
Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит в России с 6 по 8 июня. Для участия в нём прибыли многие лидеры иностранных государств, чтобы обсудить различные вопросы экономического сотрудничества и другие важные темы. Среди главных гостей и лидер Китая Си Цзиньпин, который прибыл за день до начала ПМЭФ.
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