Глава Киевской ОГА подал в отставку

Председатель Киевской областной городской администрации (ОГА) Михаил Бно-Айриян подал на имя президента Украины Владимира Зеленского прошение об отставке.

«Прошу принять мою отставку с должности председателя Киевской ОГА», — говорится в заявлении, опубликованном Бно-Айрияном в Facebook.

Фотографию заявления политик сопроводил цитатой из произведения «Сад Гефсиманский»: «Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды — морально и физически. Но в первом варианте ещё есть шанс вообще не умереть».

10 июля Зеленский во время своего визита в Борисполь представил Бно-Айрияна в качестве нового главы Киевской ОГА.