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Глава Киевской ОГА подал в отставку
20 октября 2019, 20:54 • 99 • Украина
Председатель Киевской областной городской администрации (ОГА) Михаил Бно-Айриян подал на имя президента Украины Владимира Зеленского прошение об отставке.
@mykhailo.bnoairiian Facebook
«Прошу принять мою отставку с должности председателя Киевской ОГА», — говорится в заявлении, опубликованном Бно-Айрияном в Facebook.
Фотографию заявления политик сопроводил цитатой из произведения «Сад Гефсиманский»: «Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды — морально и физически. Но в первом варианте ещё есть шанс вообще не умереть».
10 июля Зеленский во время своего визита в Борисполь представил Бно-Айрияна в качестве нового главы Киевской ОГА.
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