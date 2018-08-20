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Глава Хакасии попросил у Путина ледовый дворец

20 августа 2018, 23:09  •  42 • В России

Глава Хакасии Виктор Зимин, докладывая президенту о ситуации в республике, не стеснялся в выражениях.

- Дела идут гораздо лучше, - заявил он. - Бюджет в регионе стал абсолютно устойчивым. В этом году мы дадим рост минимум 10 процентов собственными силами. За эти годы было построено беспрецедентное количество социальных объектов. Мы построили 15 новых школ. 20 объектов на селе – дома культуры, их 26 лет никто не строил. Есть объекты, которые лично вы подписывали, это перинатальный центр. Низкий поклон от всей республики.

- Работает? - спросил Путин.

- Уже несколько тысяч ребятишек за неполный год приняли, - подтвердил Зимин. - Самое главное, в два с лишним раза уменьшилась детская смертность.

Глава республики рассказал о росте угледобычи, о перспективах отрасли после реконструкции Транссиба, о перспективах туристического маршрута "Кузбасс - Горный Алтай - Алтай - Хакасия" и даже про музейный центр с уникальной экспозицией камней.

- Мы говорим, что 300 лет, как вошли в состав Российской империи. Не было ледового дворца, - обратился он с просьбой. - Собственными силами очень тяжело…

- В Российской империи не было ледовых дворцов, - удивился Путин. - А вы что планируете в этом дворце?

- Мы не будем делать там профессиональный спорт. У нас есть своя команда по хоккею с мячом, но у нас детям негде заниматься, - сказал Зимин. - Что такое Сибирь? 9–10 месяцев холод все-таки. У нас негде заниматься фигурным катанием, просто заниматься, чтобы детский спорт развивался.

- Но вы хотите площадку, чтобы она подходила под русский хоккей с мячом? - уточнил президент.

- Чтобы она была бы тренировочной базой в межсезонье для русского хоккея. Не миллиарды тратить, чтобы содержать команды, речь не об этом. Больше детский спорт, - пояснил глава Хакасии.

- Давайте сделаем, - поддержал Путин.

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