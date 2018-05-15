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Глава Хабаровского края примет участие в праймериз "Единой России" по выборам губернатора

15 мая 2018, 07:24  •  36 • Политика

ХАБАРОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Кандидатура губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта выдвинута для участия в праймериз "Единой России". Об этом ТАСС сообщил во вторник председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в сентябре 2018 года.

"Кандидатуры, которые сегодня предложены - это действующий губернатор Вячеслав Иванович Шпорт, член ОНФ Михеев Андрей Витальевич и депутат Закдумы Пудовкина Наталия Алексеевна", - сказал Луговской, отвечая на вопрос ТАСС о том, кто выдвинут на праймериз.

Луговской напомнил, что праймериз не являются процедурой выдвижения кандидатов на выборы губернатора, они определяют список кандидатур для последующего голосования на региональной партийной конференции, где определят кандидатов от "Единой России" на пост главы региона.

Кандидаты для участия в праймериз, уточнил Луговской, выдвигались по предложению региональной рабочей группы партии, самостоятельно участники праймериз не заявлялись.

Со вторника, добавил собеседник агентства, кандидаты начинают встречи с общественными организациями, с населением районов.

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