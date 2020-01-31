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Глава Керчи снова подала в отставку

31 января 2020, 22:09  •  66 • Политика
Глава Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке, которое рассмотрит внеочередная сессия горсовета, сообщил 31 января первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Хужина написала заявление и выполнит любое распоряжение главы Республики Крым. На понедельник назначена внеочередная сессия по рассмотрению заявления председателя городского совета о сложении полномочий и избранию заместителя председателя городского совета», — приводит его слова «РИА Новости».
Как предположил Фикс, предыдущие слова чиновницы об отзыве заявления были продиктованы эмоциями.
«Она, видимо, что-то эмоционально сказала, но затем пояснила, что выполнит любое решение главы Крыма», — сказал вице-спикер.
Заявление об уходе со своих постов Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали днем ранее.
31 января чиновница отозвала свое заявление об отставке, заявив, что «поддалась сиюминутной женской слабости».
27 января, как сообщает «Газета.ру», керченские чиновницы посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили ветеранам почетные медали и подарили по батону белого хлеба, назвав его «символическим». Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук сказал, что чиновницы унизили ветеранов этой акцией. Он отметил, что к блокадникам требуется особое отношение.
Глава Крыма Сергей Аксенов,в свою очередь, написал на своей странице «ВКонтакте», что это «дикая история». По его словам, батоны в качестве подарка выглядят как издевательство и унижение по отношению к пережившим это время и просто к пожилым людям.

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