Глава канцелярии президента скончался. Путин направил телеграмму его сыновьям

Телеграмма адресована детям Голублева - Олегу и Артёму. В ней президент России Владимир Путин отметил, что глава канцелярии был не только профессионалом своего дела, но также честным и порядочным человеком.

Высокие профессиональные и личные качества, безграничная преданность делу снискали ему заслуженный авторитет и неизменно были востребованы на государственной службе, - приводит текст обращения пресс-служба Кремля.

В конце телеграммы президент отметил, что память об Александре Голублеве навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег. Напомним, что Голублев возглавлял канцелярию президента с апреля 2014 года.