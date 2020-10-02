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Глава канцелярии президента скончался. Путин направил телеграмму его сыновьям

02 октября 2020, 02:10  •  63 • Политика
В Москве скончался глава канцелярии президента России Александр Голублев. Путин направил его сыновьям телеграмму с соболезнованиями.
Телеграмма адресована детям Голублева - Олегу и Артёму. В ней президент России Владимир Путин отметил, что глава канцелярии был не только профессионалом своего дела, но также честным и порядочным человеком.
Высокие профессиональные и личные качества, безграничная преданность делу снискали ему заслуженный авторитет и неизменно были востребованы на государственной службе, - приводит текст обращения пресс-служба Кремля.
В конце телеграммы президент отметил, что память об Александре Голублеве навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег. Напомним, что Голублев возглавлял канцелярию президента с апреля 2014 года.

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