Глава Камчатки Владимир Солодов проголосовал на выборах

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и заксобрания региона, сообщает 19 сентября пресс-служба регионального правительства.

На избирательный участок, который располагается в здании местной школы, он пришел вместе со своей семьей — супругой и сыном.

«Мы только что всей семьей проголосовали. Считаю это принципиально важным, потому что выборы — это проявление гражданской позиции, тот момент, когда мы все определяем будущее нашей страны, нашего края. Мы голосуем за развитие Камчатки, за строительство новых дорог, новых школ, за процветание наших городов и поселков», — приводятся в сообщении слова Солодова.

Глава региона также призвал всех жителей принять участие в голосовании и «вместе формировать единую команду развития Камчатки и России».

19 сентября в России начался основной день выборов в Госдуму. В Камчатском крае работают 187 избирательных участков. Отмечается, что за первые два дня выборов в регионе проголосовали почти 27% избирателей.

По данным Центризбиркома, явка по итогам второго дня выборов по всей стране составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. При этом в случае ДЭГ явка на выборы по семи регионам России составляет около 80%.

18 сентября руководитель НКО «Народная дипломатия — Норвегия» Хендрик Вебер заявил, что процесс выборов в России прозрачен и организован на «высочайшем уровне».

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.

Возможность ДЭГ предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.