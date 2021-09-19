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Глава Камчатки Владимир Солодов проголосовал на выборах

19 сентября 2021, 09:10  •  91 • Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и заксобрания региона, сообщает 19 сентября пресс-служба регионального правительства.
На избирательный участок, который располагается в здании местной школы, он пришел вместе со своей семьей — супругой и сыном.
«Мы только что всей семьей проголосовали. Считаю это принципиально важным, потому что выборы — это проявление гражданской позиции, тот момент, когда мы все определяем будущее нашей страны, нашего края. Мы голосуем за развитие Камчатки, за строительство новых дорог, новых школ, за процветание наших городов и поселков», — приводятся в сообщении слова Солодова.
Глава региона также призвал всех жителей принять участие в голосовании и «вместе формировать единую команду развития Камчатки и России».
19 сентября в России начался основной день выборов в Госдуму. В Камчатском крае работают 187 избирательных участков. Отмечается, что за первые два дня выборов в регионе проголосовали почти 27% избирателей.
По данным Центризбиркома, явка по итогам второго дня выборов по всей стране составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. При этом в случае ДЭГ явка на выборы по семи регионам России составляет около 80%.
18 сентября руководитель НКО «Народная дипломатия — Норвегия» Хендрик Вебер заявил, что процесс выборов в России прозрачен и организован на «высочайшем уровне».
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.
Возможность ДЭГ предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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