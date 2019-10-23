Глава Калмыкии назначил экс-кавээнщика Тарбаева своим постпредом при президенте РФ

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России. Об этом руководитель республики Бату Хасиков сообщил на своей странице в Instagram во вторник, 22 октября.

«Принял решение назначить Сангаджи Андреевича постоянным представителем главы республики Калмыкия при президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства республики Калмыкия», — написал он.

Хасиков отметил, что Тарбаев — состоявшийся общественный деятель, один из наиболее известных калмыков, успешный бизнесмен.

Он выразил уверенность, что новый постпред сделает всё для того, чтобы у Калмыкии была достойная поддержка в федеральном центре и проводилась системная работа по привлечению инвестиций.

Сангаджи Тарбаев является членом Общественной палаты Москвы, генеральным директором компании My Way Productions и продюсером промоутерской компании Fight Nights.

21 сентября победивший на выборах главы Калмыкии Бату Хасиков вступил в должность. Инаугурация состоялась в рамках торжественного заседания Народного хурала (парламента) республики шестого созыва.