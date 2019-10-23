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Глава Калмыкии назначил экс-кавээнщика Тарбаева своим постпредом при президенте РФ
23 октября 2019, 04:24 • 76 • Политика
Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России. Об этом руководитель республики Бату Хасиков сообщил на своей странице в Instagram во вторник, 22 октября.
«Принял решение назначить Сангаджи Андреевича постоянным представителем главы республики Калмыкия при президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства республики Калмыкия», — написал он.
Хасиков отметил, что Тарбаев — состоявшийся общественный деятель, один из наиболее известных калмыков, успешный бизнесмен.
Он выразил уверенность, что новый постпред сделает всё для того, чтобы у Калмыкии была достойная поддержка в федеральном центре и проводилась системная работа по привлечению инвестиций.
Сангаджи Тарбаев является членом Общественной палаты Москвы, генеральным директором компании My Way Productions и продюсером промоутерской компании Fight Nights.
21 сентября победивший на выборах главы Калмыкии Бату Хасиков вступил в должность. Инаугурация состоялась в рамках торжественного заседания Народного хурала (парламента) республики шестого созыва.
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