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Глава Калининграда предупредил об опасности танков из Польши: "Полки под Эльблонгом"

08 октября 2021, 22:00  •  128 • Политика
Глава Калининградской области Алиханов заявил, что Польша строит канал через Балтийскую косу для переброски танков.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уверен, что решение властей Польши прорыть через Балтийскую косу судоходный транспортный канал не связано с экономикой.
По мнению Алиханова, канал необходим Варшаве, чтобы иметь путь для переброски танков: "Чтобы у танковых полков, которые располагаются рядом с Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал. Всё, больше ни для чего это не нужно!"
По словам главы Калининграда, это понимают все, в том числе глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
Глава региона России отметил, что у судов Польши и других стран никогда не возникало проблем с проходом в порт Эльблонга, хотя они должны были проходить через территориальные воды России. Как отметил Алиханов: "Никакой географией ни Москва, ни региональная власть никогда не пользовались и спокойно пропускали все суда, которые хотели пройти через пролив". Губернатор отметил, что канал строится в нарушение международного права и может вызвать экологические проблемы в регионе, передаёт Daily Storm.
В Польше СМИ утверждают, что канал в первую очередь выгоден Калининградской области, поскольку 90% товарооборота порта в Эльблонге приходится на регион России.
Строительство канала началось в 2019 году и должно завершиться в 2022 году.

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