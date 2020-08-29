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Глава кабмина Южной Осетии объявил об уходе в отставку из-за протестов
29 августа 2020, 09:40 • 110 • Политика
Глава кабмина Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что уходит в отставку на фоне протестов. Об этом сообщает 28 августа пресс-служба президента и правительства республики.
«Председатель правительства Республики Южная Осетия Эрик Пухаев сделал заявление об отставке. В обращении к народу республики глава кабинета министров отметил, что обдумал свое решение и считает его правильным», — рассказали ТАСС в пресс-службе.
Ранее в этот же день президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отстранил главу МВД республики Игоря Наниева от должности на время расследования дела о смерти подозреваемого в покушении на него.
В центре Цхинвала в пятницу собралось несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который был задержан по подозрению в покушении Наниева. Протестующие потребовали отставки правительства.
Как сообщает «Газета.ру», нападение на главу МВД было совершено в Цхинвале 17 августа. Был обстрелян его служебный автомобиль. Сам Наниев не пострадал.
Подозреваемый в покушении на Наниева Инал Джабиев скончался в СИЗО. Прокуратура завела дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ведомства, передает «Спутник Осетия».
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