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Глава избиркома в Петербурге уволен после слов Памфиловой: "Я не могу в это поверить..."

13 ноября 2020, 12:50  •  101 • Политика
В Санкт-Петербурге подписано заявление об увольнении местного главы избиркома. Отставка утверждена после того, как Элла Памфилова, узнав о награде Виктора Миненко, напомнила о его просчётах. Комментируя награду, Памфилова подчеркнула: "Я не могу в это поверить..."
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об освобождении от должности главы петербургской избирательной комиссии. В отставку ушёл Виктор Миненко, который накануне был награждён орденом Почёта.
Напомним, Виктор Миненко, как подчёркивала ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова, не лучшим образом показал себя в работе. В этой связи Памфилова выразила недоумение награждением Миненко. Теперь стало известно, что глава комиссии написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое Беглов и подписал.
Неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии в ЦИК России признали 30 сентября. Тогда же Миненко было выражено недоверие. Более того, ЦИК в официальном постановлении рекомендовала членам комиссии отказаться от должностей. Добавим, о заявлении Миненко в том числе сообщают "Невские новости", приводя цитату Эллы Памфиловой после награждения петербургского коллеги:
"Я не могу в это поверить - этого не может быть! ЦИК подаёт ходатайство о награждении самых достойных!"

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