Глава избиркома в Петербурге уволен после слов Памфиловой: "Я не могу в это поверить..."

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об освобождении от должности главы петербургской избирательной комиссии. В отставку ушёл Виктор Миненко, который накануне был награждён орденом Почёта.

Напомним, Виктор Миненко, как подчёркивала ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова, не лучшим образом показал себя в работе. В этой связи Памфилова выразила недоумение награждением Миненко. Теперь стало известно, что глава комиссии написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое Беглов и подписал.

Неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии в ЦИК России признали 30 сентября. Тогда же Миненко было выражено недоверие. Более того, ЦИК в официальном постановлении рекомендовала членам комиссии отказаться от должностей. Добавим, о заявлении Миненко в том числе сообщают "Невские новости", приводя цитату Эллы Памфиловой после награждения петербургского коллеги:

"Я не могу в это поверить - этого не может быть! ЦИК подаёт ходатайство о награждении самых достойных!"