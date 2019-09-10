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Глава избиркома Крыма назвал «работой на корзину» обвинения Украины

10 сентября 2019, 09:24  •  95 • Политика
Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал «работой на корзину» обвинения со стороны Украины в незаконности проведения выборов в Госсовет Республики. По его словам, ему совершенно безразлично, «что они там говорят».
«В следствии есть такое понятие, как работа на корзину. Вот то, что они делают, украинские следователи, как раз и есть работа на корзину», — цитирует Малышева ТАСС.
Ранее, 9 сентября, так называемая прокуратура Автономной республики Крым, подведомственная Генеральной прокуратуре Украины, сообщила о заочном предъявлении обвинений в проведении выборов в Крыму организаторам избирательного процесса на полуострове. За несколько дней до этого украинские власти объявили в розыск Малышева, которого Киев обвиняет в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.
Выборы в Госсовет Крыма прошли в единый день голосования 8 сентября. Парламент состоит из 75 депутатов, 70 из которых сейчас занимают представители «Единой России». Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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