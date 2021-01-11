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Глава избиркома Хабаровского края ушел в отставку

11 января 2021, 08:30  •  55 • Политика
Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов ушел в отставку. Об этом он сообщил 11 января на своей странице в Instagram.
«Сегодня прекращены мои полномочия председателя избирательной комиссии края по собственному желанию. <…> Спасибо всем взаимодействующим структурам, членам комиссий всех уровней за работу», — написал он.
Он подчеркнул, что за время его работы удалось создать надежную команду, которая сможет успешно провести кампании этого года.
Накушнов занимал должность главы ЦИК Хабаровского края с 2012 года.
Ранее в этот же день о своей отставке объявила мэр Якутска Сардана Авксентьева.

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