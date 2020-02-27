Глава исполкома ОНФ шуткой ответил на вопрос о возможном объединении с "Единой Россией"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов шуткой ответил на вопрос о возможном объединении ОНФ и "Единой России", о котором ранее написало издание Meduza.

"Не могу серьезно отвечать на этот вопрос. Поэтому скажу так: действительно планировалась коалиция, мы думали объединиться с [Telegram-каналом] "Незыгарь", "Медузой", "Википедией", а также рассматривали еще два варианта - "Уральские пельмени" и "Яндекс. Еда", - сказал он в четверг журналистам.

Он добавил, что ОНФ приглашает автора материала на медиафорум народного фронта. "Мы приглашаем его на медиафорум в этом году, чтобы он ознакомился с работой Народного фронта, и понял, что мы не политическая организация", - добавил Кузнецов.

Во вторник издание Meduza сообщало, что к выборам в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" якобы планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом и сменить название партии. Кроме того, по данным издания, в новой структуре будет три сопредседателя, при этом нынешний председатель единороссов Дмитрий Медведев якобы не попадет в их число и потеряет пост руководителя партии.

Эту информацию в беседе с ТАСС опроверг замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов. По его словам, в партии не обсуждали "ни один из аспектов этого проекта". Другой замсекретаря генсовета Ольга Баталина также опровергла предположение издания, подчеркнув, что "никаких разговоров о возможном объединении [партии] с ОНФ не ведется".