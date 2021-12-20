Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и с...
В НАТО поставили России двойной ультиматум
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
Главная / Политика

Глава исполкома «Народного фронта» рассказал о новых инициативах движения

20 декабря 2021, 03:20  •  50 • Политика
Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в 2022 году могут получить право на продажу лекарств, в охране школ планируют задействовать Росгвардию, а пожилых людей с деменцией хотят снабдить браслетами с информацией о владельце. Об этих инициативах «Общероссийского народного фронта» рассказал «Известиям» руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов в понедельник, 20 декабря.
Говоря о медпомощи в первичном звене, Кузнецов упомянул случай, когда в Ростовской области закрылся аптечный пункт. При этом автобус в райцентр, где есть аптека, ходит всего четыре раза в неделю. Обсуждая ситуацию с Минздравом, «Народный фронт» предложил продавать лекарства в ФАПах, по крайней мере средства первой необходимости, и там, где нет аптек. Минздрав, по словам руководителя исполкома, идею поддержал.
В связи с несколькими вооруженными нападениями на учебные заведения в 2021 году ОНФ совместно с Росгвардией хотят добиться, чтобы школы получили качественную охрану. Речь идет о профессионально подготовленных сотрудниках лицензированных организаций. По словам Кузнецова, на такой проект не хватит муниципальных бюджетов, за счет которых содержатся школы, а значит, решение должно быть принято на региональном уровне.
«Если комплексный анализ покажет, что в дотационных регионах не хватает средств, будем стучаться в правительство, просить выделить на это деньги. Это то, на чем нельзя экономить», — заявил Кузнецов.
В разговоре о будущих инициативах ОНФ глава исполкома упомянул также совместный с организацией «Лиза Алерт» проект — браслеты с NFC-метками для людей преклонного возраста, у которых имеются проблемы с памятью. Таких пропавших обычно очень сложно найти, а в подобных браслетах можно будет хранить самую важную информацию о человеке: имя, возраст, адрес дома.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
«Ничего хорошего в «красной зоне» нет, не дай бог с этим столкнуться»
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



50
Источник
Похожие новости
19 декабря 2021, 17:25
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жестоко"
19 декабря 2021, 20:55
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сирии
19 декабря 2021, 19:10
Идею России обсудят в НАТО. Германия тут же поставила рамки
19 декабря 2021, 19:10
Американские сенаторы устроили публичную перепалку из-за "Северного потока - 2"
19 декабря 2021, 20:55
Замглавы МИД России указал на ключевой элемент в предложениях России по безопасности
19 декабря 2021, 17:25
Пушков заявил о попытке США сдержать развитие России и Китая
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 декабря 2021, 22:05
Россия - энергетическая сверхдержава. А они просто замёрзнут... (Борис Первушин)
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную у...
19 декабря 2021, 23:50
ЕС поплатился за высокомерие. Россия строит еще один газопровод в Китай (Анна Сочина)
19 декабря 2021, 22:40
"Они должны сделать что-то": Трамп выставил счёт Китаю за COVID-19
20 декабря 2021, 01:00
Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 декабря 2021, 06:40
Экс-нардеп переплюнул Зеленского и Порошенко в оценке мощи ВСУ
16 декабря 2021, 15:20
"Какие-то кавказцы" заселили Украину. Запад хотел обидеть Путина, но обидел Киев
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
17 декабря 2021, 00:40
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалиться"
16 декабря 2021, 08:55
США преподали Москве и Пекину урок
15 декабря 2021, 14:15
Влюблённая сотрудница ОБСЕ "слила" ВСУ все секреты миссии: Источник сообщил о разоблачении
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.