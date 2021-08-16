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Глава Иркутской области доложил президенту о работе по борьбе с последствиями наводнения

16 августа 2021, 20:10  •  58 • Политика
Президент России Владимир Путин в понедельник, 16 августа, провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Как сообщается на сайте Кремля, глава региона рассказал российскому лидеру о восстановлении инфраструктуры районов после наводнения в 2019 году.
По словам Кобзева, на сегодняшний день закрыт вопрос социальных выплат пострадавшим, а также построены новые жилые здания для семей.
Он отметил, что в данный момент 749 жилых помещений из запланированных 954 уже введены в эксплуатацию. Как сказал губернатор, до конца года вопрос с жильем будет закрыт полностью.
Кроме того, он добавил, что было проведено 266 мероприятий в плане восстановления.
Также Кобзев прокомментировал вопрос президента о восстановлении социальных объектов.
«Социальных — 108. Мы сегодня выходим уже на финишную прямую. Я хочу доложить вам, что по социальным объектам останутся у нас на следующий год 27. Все вопросы здесь отражены. Точно уже могу доложить, что по Тулуну мы вопросы в основном все закрываем, сегодня нет той напряженности», — доложил он.
Губернатор добавил, что на сегодняшний день полностью взял под контроль Нижнеудинск и другие пострадавшие районы, сейчас там проходят работы по восстановлению коммунальной инфраструктуры.
Кроме того, президент обсудил с Кобзевым наличие спортивных сооружений в регионе, экологическую и экономическую ситуацию.
Наводнение произошло в регионе 25 июня 2019 года. На территории области был введен режим ЧС. Были подтоплены 1907 домов, в которых проживал 5721 человек, в том числе 1242 ребенка. Пострадали более 1,4 тыс. человек. Паводок в Иркутской области объявили чрезвычайной ситуацией федерального характера.
29 июня того же года в Иркутскую область прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций.
Кобзев прибыл в Иркутскую область 13 декабря 2019 года, на следующий день после того, как президент России Владимир Путин назначил его врио главы региона. До этого регион возглавлял Сергей Левченко, ушедший в отставку по собственному желанию.
В 2013 году Кобзев руководил ликвидацией паводка на Дальнем Востоке, в 2016-м работал при взрывах газа в жилых домах, в 2018-м принимал участие в ликвидации последствий авиакатастрофы Ан-148 в Московской области.
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