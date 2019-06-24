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Глава Ингушетии Евкуров подал в отставку
24 июня 2019, 22:24 • 54 • Политика
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал в отставку, сообщает 21 июня «Интерфакс».
«Я принял решение обратиться к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении с себя полномочий главы Республики Ингушетия», — заявил Евкуров в телеобращении.
Он напомнил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году.
Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.
«Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами», — сказал глава региона.
Юнус-Бек Евкуров возглавил Ингушетию в октябре 2008 года. На этом посту он сменил Мурата Зязикова.
22 июня 2009 года на политика было совершено покушение. Машина, которая вклинилась в его кортеж взорвалась. Охранник Евкурова погиб, сам глава республики и еще два человека были госпитализированы.
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