Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Нагнетание ситуации не работает»: как США намерены создавать антииранскую коали...
Вассерман выдал "чистосердечное признание террориста": ВСУ били по шко...
Порошенко предложил переименовать Грузию
Путин допустил транзит украинских товаров через Россию с пломбами ГЛОНАСС
Главная / Политика

Глава Ингушетии Евкуров подал в отставку

24 июня 2019, 22:24  •  54 • Политика
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал в отставку, сообщает 21 июня «Интерфакс».
«Я принял решение обратиться к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении с себя полномочий главы Республики Ингушетия», — заявил Евкуров в телеобращении.
Он напомнил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году.
Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.
«Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами», — сказал глава региона.
Юнус-Бек Евкуров возглавил Ингушетию в октябре 2008 года. На этом посту он сменил Мурата Зязикова.
22 июня 2009 года на политика было совершено покушение. Машина, которая вклинилась в его кортеж взорвалась. Охранник Евкурова погиб, сам глава республики и еще два человека были госпитализированы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
24 июня 2019, 15:54
В Совфеде допустили новые ограничения в отношении Грузии
24 июня 2019, 02:54
Песков рассказал об отсутствии в графике Путина на G20 встречи с Зеленским
24 июня 2019, 15:54
Матвиенко приняла предложение Беглова остаться представителем Петербурга в Совфеде
24 июня 2019, 22:24
"Адмирал Горшков" прибыл на Кубу: Отряд кораблей Северного флота России вошёл в порт Гаваны
24 июня 2019, 10:39
Челябинские депутаты приняли отставку главы города
24 июня 2019, 22:24
В Госдуму внесли законопроект о выводе бизнеса из-под статьи 210 УК РФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 июня 2019, 09:24
"Совпадение? Не думаю". Скабеева указала на причину спешки с виной России в...
24 июня 2019, 12:39
На Украине предложили грузинской халявой ударить по "планам России"
24 июня 2019, 02:54
"Не стоит отчаиваться - Юлия Владимировна поделится опытом": В графике Пути...
24 июня 2019, 04:09
В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
24 июня 2019, 09:24
Украина получит транзит российского газа. Но только при двух условиях - Приходько
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2019, 09:09
Сенатор Морозов осадил заговорившую о санкциях против России за Донбасс Меркель: "Главное, что может восстановить мир"
23 июня 2019, 13:54
"Шери, лично вам должны?" Мария Захарова тонко протроллила президента Грузии за слова о долгах российских туристов
20 июня 2019, 07:54
"Если кто узнает - секир-башка": Главное "доказательство" вины России в крушении МН17 опроверг его же "автор"
23 июня 2019, 10:24
Пустые хранилища: на Украине заявили о критическом дефиците газа
21 июня 2019, 03:24
Украинцы не удержались от поисков "позора" Путина в прямом эфире
20 июня 2019, 11:09
"Ату Россию!": "Сенсация" с крушением МН17 обернулась американскими гонениями
21 июня 2019, 03:24
Провальная линия с Путиным 2019 – вопросы, на которые Путин не смог ответить
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.