Глава Госдепа США обвинил экс-президента Афганистана в обмане

Блинкен заявил, что говорил с Гани за день до его бегства из страны. "Как он мне сказал за день до отъезда, он готов бороться до смерти", - утверждает глава Госдепа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что разговаривал по телефону с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани за сутки до его бегства из страны. Глава Госдепа утверждает, что глава Афганистана клялся ему в том, что будет сражаться с талибами* до последнего.

Речь идёт о событиях середины августа. Всего за неделю талибы захватили все провинции Афганистана и вышли к столице страны Кабулу. Президент Ашраф Гани бежал из Афганистана, оправдав свои действия тем, что якобы хотел предотвратить бойню. Глава Госдепа утверждает, что США ничего не знали о планах политика и не способствовали его бегству.

Как он мне сказал за день до отъезда, он готов бороться до смерти. Меньше чем через 24 часа он уехал из Афганистана,

- заявил Блинкен в интервью афганскому телеканалу Tolo News.

Напомним, что поставленный американцами режим в Афганистане продержался против талибов всего неделю. Боевики быстро захватили власть в стране, а также завладели всем оружием, которое США оставили властям Афганистана после своего ухода.

* Талибы - члены террористической организации "Талибан", деятельность которой в России запрещена.