|
Глава Госдепа США обвинил экс-президента Афганистана в обмане
08 сентября 2021, 22:00 • 100 • Политика
Блинкен заявил, что говорил с Гани за день до его бегства из страны. "Как он мне сказал за день до отъезда, он готов бороться до смерти", - утверждает глава Госдепа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что разговаривал по телефону с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани за сутки до его бегства из страны. Глава Госдепа утверждает, что глава Афганистана клялся ему в том, что будет сражаться с талибами* до последнего.
Речь идёт о событиях середины августа. Всего за неделю талибы захватили все провинции Афганистана и вышли к столице страны Кабулу. Президент Ашраф Гани бежал из Афганистана, оправдав свои действия тем, что якобы хотел предотвратить бойню. Глава Госдепа утверждает, что США ничего не знали о планах политика и не способствовали его бегству.
- заявил Блинкен в интервью афганскому телеканалу Tolo News.
Напомним, что поставленный американцами режим в Афганистане продержался против талибов всего неделю. Боевики быстро захватили власть в стране, а также завладели всем оружием, которое США оставили властям Афганистана после своего ухода.
* Талибы - члены террористической организации "Талибан", деятельность которой в России запрещена.
Подпишитесь на нас
100
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 сентября 2021, 08:00
|
01 сентября 2021, 23:10
|
03 сентября 2021, 01:45
|
07 сентября 2021, 06:35
|
05 сентября 2021, 08:45
|
03 сентября 2021, 07:15
|
04 сентября 2021, 02:30