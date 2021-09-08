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Глава Госдепа США обвинил экс-президента Афганистана в обмане

08 сентября 2021, 22:00  •  100 • Политика
Блинкен заявил, что говорил с Гани за день до его бегства из страны. "Как он мне сказал за день до отъезда, он готов бороться до смерти", - утверждает глава Госдепа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что разговаривал по телефону с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани за сутки до его бегства из страны. Глава Госдепа утверждает, что глава Афганистана клялся ему в том, что будет сражаться с талибами* до последнего.
Речь идёт о событиях середины августа. Всего за неделю талибы захватили все провинции Афганистана и вышли к столице страны Кабулу. Президент Ашраф Гани бежал из Афганистана, оправдав свои действия тем, что якобы хотел предотвратить бойню. Глава Госдепа утверждает, что США ничего не знали о планах политика и не способствовали его бегству.
Как он мне сказал за день до отъезда, он готов бороться до смерти. Меньше чем через 24 часа он уехал из Афганистана,
- заявил Блинкен в интервью афганскому телеканалу Tolo News.
Напомним, что поставленный американцами режим в Афганистане продержался против талибов всего неделю. Боевики быстро захватили власть в стране, а также завладели всем оружием, которое США оставили властям Афганистана после своего ухода.
* Талибы - члены террористической организации "Талибан", деятельность которой в России запрещена.

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