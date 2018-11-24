Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Петров и Боширов «спасут» Brexit (Камран Гасанов)
В числе жертв - женщины и дети: Сирийская деревня подверглась обстрелу коалиции ...
Госдеп США обвинил Россию в попытках помешать устремлению Украины к Западу
«От заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется» - Пушков
Главная / Политика

Глава Генштаба Великобритании назвал Москву большей угрозой, чем «Аль-Каида» и ИГ

24 ноября 2018, 05:54  •  59 • Политика
Глава Генштаба ВС Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит заявил, что на сегодняшний день Москва представляет для Великобритании и ее союзников, других стран Запада, гораздо большую угрозу, чем даже «Исламское государство» или «Аль-Каида» (террористические организации, обе запрещены на территории России).
«Мы не можем быть беззаботными в отношении угрозы, которую представляет Россия», — суммировал свою позицию генерал в интервью для таблоида The Telegraph.
При этом, подчеркнул генерал Карлтон-Смит, опасность, якобы исходящая от нашей страны, воплощается сразу в нескольких аспектах. С одной стороны, Россия представляет для Великобриатнии «Традиционную военную угрозу».
С другой, российский ОПК ведет военные разработки в таких инновационных областях, как космос и киберпространство. Россия, подчеркивает глава британского Генштаба, уже «приступила к систематическим попыткам изучать и использовать уязвимости Запада».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

59
Источник
Похожие новости
23 ноября 2018, 10:24
Пхеньян обвинил Вашингтон в «безобразном отношении» к правам детей из-за санкций против игрушек
24 ноября 2018, 05:54
Глава Генштаба Великобритании назвал Москву большей угрозой, чем «Аль-Каида» и ИГ
24 ноября 2018, 02:39
«Защитный зонт» С-300 ограничил свободу действий Израиля в Сирии - эксперт

23 ноября 2018, 20:09
«Нам нужны конкретные результаты!»: Путин устроил встряску чиновникам
23 ноября 2018, 13:39
Скотланд-Ярд «высасывает информацию»: Экспертов не впечатлили новые записи с «отравителями» Скрипаля
24 ноября 2018, 02:39
Посольство Сербии укрыло сбежавшую от суда участницу подготовки госпереворота в Черногории
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
19 ноября 2018, 18:39
«Это не пройдет с Донбассом»: США планируют новый «майдан»
18 ноября 2018, 23:09
«Медведева не уважают даже на саммите АТЭС»: Медиаэксперт о фото из Папуа-Новой Гвинеи
22 ноября 2018, 18:09
«А где такие галстуки раздают?»: На Украине соцсети шумят из-за стильного костюма Путина
23 ноября 2018, 03:54
Болгария с оговорками объявила о готовности присоединиться к «Турецкому потоку»
21 ноября 2018, 12:54
Телеканал CNN «растоптал» репутацию Хиллари Клинтон
21 ноября 2018, 17:39
Украинские олигархи прессуют «единого кандидата» от оппозиции
19 ноября 2018, 01:39
Говорит и показывает YouTube
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.