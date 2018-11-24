Глава Генштаба Великобритании назвал Москву большей угрозой, чем «Аль-Каида» и ИГ

Глава Генштаба ВС Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит заявил, что на сегодняшний день Москва представляет для Великобритании и ее союзников, других стран Запада, гораздо большую угрозу, чем даже «Исламское государство» или «Аль-Каида» (террористические организации, обе запрещены на территории России).

«Мы не можем быть беззаботными в отношении угрозы, которую представляет Россия», — суммировал свою позицию генерал в интервью для таблоида The Telegraph.

При этом, подчеркнул генерал Карлтон-Смит, опасность, якобы исходящая от нашей страны, воплощается сразу в нескольких аспектах. С одной стороны, Россия представляет для Великобриатнии «Традиционную военную угрозу».

С другой, российский ОПК ведет военные разработки в таких инновационных областях, как космос и киберпространство. Россия, подчеркивает глава британского Генштаба, уже «приступила к систематическим попыткам изучать и использовать уязвимости Запада».