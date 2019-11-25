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Глава генштаба Украины - "агент Путина"? Военачальник сделал признание о России
25 ноября 2019, 21:09 • 130 • Политика
Спустя 5 лет генштаб Украины назвал маловероятной открытую агрессию России. "Мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России - не среди первых угроз", - сказал украинский военачальник.
После 5 лет "войны" глава генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что военная агрессия со стороны России является маловероятной. К такому выводу пришёл украинский генштаб после анализа ситуации.
Его слова полностью противоречат не только всем заявлениям, что звучали на протяжении последних 5 лет, но даже совсем недавней информации от начальника Главного управления подготовки и заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Алексея Тарана. Тот утверждал, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, украинские военные неустанно готовятся к отражению этой агрессии.
Напомним, что согласно официальной позиции Киева, ВСУ с 2014 года сражаются в Донбассе не с ополчением и мирными жителями, а с кадровыми российскими военными. Также периодически звучат заявления, что армия России вот-вот нападёт на Украину и захватит Киев.
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