Глава генштаба Украины - "агент Путина"? Военачальник сделал признание о России

После 5 лет "войны" глава генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что военная агрессия со стороны России является маловероятной. К такому выводу пришёл украинский генштаб после анализа ситуации.

"По моему убеждению и исходя из того, что анализирует генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России - не среди первых угроз", - заявил военачальник в интервью изданию "Укринформ".

Его слова полностью противоречат не только всем заявлениям, что звучали на протяжении последних 5 лет, но даже совсем недавней информации от начальника Главного управления подготовки и заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Алексея Тарана. Тот утверждал, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, украинские военные неустанно готовятся к отражению этой агрессии.

Напомним, что согласно официальной позиции Киева, ВСУ с 2014 года сражаются в Донбассе не с ополчением и мирными жителями, а с кадровыми российскими военными. Также периодически звучат заявления, что армия России вот-вот нападёт на Украину и захватит Киев.