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Глава Генштаба назвал ключевого союзника России в Закавказье

15 апреля 2021, 01:50  •  75 • В мире
Ключевым союзником и партнёром России в Закавказье является Армения. Об этом на встрече с начальником Генерального штаба Армении Артаком Давтяном заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов.
Переговоры руководства Генштабов состоялись в Москве. В начале беседы Герасимов указал на важность сотрудничества двух стран.
По его словам, Россия и Армения укрепляют взаимодействие как в рамках ОДКБ, так и на двусторонней основе.
На переговорах начальник Генштаба России отметил, что делегации армянского Минобороны всегда представлены на высоком уровне, а представители Министерства обороны Армении ежегодно принимают участие в масштабных мероприятиях, организованных Россией.
"Мы продолжаем готовить квалифицированные кадры в вузах Минобороны России", - заявил он, добавив, что во время пандемии коронавируса в Армении оказывали помощь в диагностировании военнослужащих армянских ВС. Всего проведено более 22 тысяч исследований, передаёт РИА Новости.

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