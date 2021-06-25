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Глава Генштаба Британии признал: Defender мог развязать войну

25 июня 2021, 19:35  •  232 • Политика
Подобные ситуации, на его взгляд, являются причиной эскалаций конфликтов.
Глава британского Генштаба Николас Картер признал, что ситуация с эсминцем в территориальных водах России могла создать почву для эскалации. Об этом пишет издание Telegraph.
Он считает, что любой просчёт в игре с Россией "в кошки-мышки" может привести к полноценной войне. Он отметил, что не спит, обдумывая, к чему могут привести похожие ситуации.
"То, из-за чего я не сплю по ночам, - это просчёт, к которому приводит необоснованная эскалация. Инцидент в Чёрном море с Defender - такой случай, который может её породить. Возможный просчёт в игре "в кошки-мышки" с Россией может привести к полномасштабной войне, - заявил Николас Картер.
Напомним, в Чёрном море произошёл инцидент с британским эсминцем Defender - он пересёк водную границу России около Крыма, преодолев три километра. Русские моряки были вынуждены дать предупредительный выстрел, но корабль это не остановило.
В итоге эсминец покинул водную территорию страны после сброса двух бомб с Су-24М.

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