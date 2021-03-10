Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион...
Главная / Политика

Глава Генштаба Армении ответил Пашиняну на отставку иском в суд: "Свою службу продолжу"

10 марта 2021, 14:15  •  105 • Политика
Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян отметил, что заявление премьер-министра Никола Пашиняна о его отставке является антиконституционным, в связи с чем решил обратиться в административный суд. Военный заявил, что продолжит свою службу.
Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян отметил, что заявление премьер-министра Никола Пашиняна о его отставке является антиконституционным, в связи с чем решил обратиться в административный суд.
В своём заявлении Гаспарян подчеркнул, что его позиция не изменилась - процесс своего увольнения он считает противоречащим конституции страны.
"Что лишний раз подтверждает, что решение нынешнего кризиса может быть обеспечено только в результате отставки премьера и досрочных парламентских выборов", - отметил он.
Кроме того, Гаспарян подчеркнул, что "свою службу родине и армянскому народу" он продолжит даже в ином статусе. Также он призвал армию "продолжить службу народу".
Больше деталей о происходящем в Армении на сайте нашего корпункта в Армении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями
10 марта 2021, 05:05
"Ненадёжный партнёр": Эксперт объяснил, Зеленскому не стоит встречаться с Путиным по Донбассу
10 марта 2021, 06:55
Германия и Франция разработали мирный план по Донбассу: Киев потребовал откровенности от России
10 марта 2021, 10:35
"Хозяин приказал": Интригу Гордона разгадали в Донбассе. Вскрыты "звоночки" большой войны
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2021, 05:05
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предп...
10 марта 2021, 05:05
"Ненадёжный партнёр": Эксперт объяснил, Зеленскому не стоит встречаться с П...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 марта 2021, 00:35
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях
05 марта 2021, 11:25
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А если хорошо по зубам?"
08 марта 2021, 09:05
"Русские - это ртуть": Стало известно старое пророчество Бисмарка о России
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
07 марта 2021, 07:25
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"
04 марта 2021, 04:15
"Враги и трусы": Болгары высказали мнение о союзниках-освободителях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.