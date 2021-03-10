Глава Генштаба Армении ответил Пашиняну на отставку иском в суд: "Свою службу продолжу"

Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян отметил, что заявление премьер-министра Никола Пашиняна о его отставке является антиконституционным, в связи с чем решил обратиться в административный суд. Военный заявил, что продолжит свою службу.

Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян отметил, что заявление премьер-министра Никола Пашиняна о его отставке является антиконституционным, в связи с чем решил обратиться в административный суд.

В своём заявлении Гаспарян подчеркнул, что его позиция не изменилась - процесс своего увольнения он считает противоречащим конституции страны.

"Что лишний раз подтверждает, что решение нынешнего кризиса может быть обеспечено только в результате отставки премьера и досрочных парламентских выборов", - отметил он.

Кроме того, Гаспарян подчеркнул, что "свою службу родине и армянскому народу" он продолжит даже в ином статусе. Также он призвал армию "продолжить службу народу".

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