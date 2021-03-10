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Глава Генштаба Армении ответил Пашиняну на отставку иском в суд: "Свою службу продолжу"
10 марта 2021, 14:15 • 105 • Политика
Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян отметил, что заявление премьер-министра Никола Пашиняна о его отставке является антиконституционным, в связи с чем решил обратиться в административный суд. Военный заявил, что продолжит свою службу.
Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян отметил, что заявление премьер-министра Никола Пашиняна о его отставке является антиконституционным, в связи с чем решил обратиться в административный суд.
В своём заявлении Гаспарян подчеркнул, что его позиция не изменилась - процесс своего увольнения он считает противоречащим конституции страны.
"Что лишний раз подтверждает, что решение нынешнего кризиса может быть обеспечено только в результате отставки премьера и досрочных парламентских выборов", - отметил он.
Кроме того, Гаспарян подчеркнул, что "свою службу родине и армянскому народу" он продолжит даже в ином статусе. Также он призвал армию "продолжить службу народу".
Больше деталей о происходящем в Армении на сайте нашего корпункта в Армении.
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