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Глава Гавайев не знал пароль от Twitter, чтобы опровергнуть сообщение о ракете

23 января 2018, 15:39  •  56 • В мире
Губернатор американского штата Гавайи объяснил задержку опровержения ложного сообщения о ракетной угрозе.
Медленная реакция на ложное сообщение о приближении ракеты на Гавайях оказалась связана с тем, что губернатор американского штата Дэвид Айдж не знал пароля от своего Twitter.
По данным местной прессы, глава Гавайев получил опровержение сообщений о ракетной угрозе уже через две минуты после их появления. Однако он аннулировал предупреждение только через 17 минут.
Выяснилось, что Айдж в это время пытался связаться с руководителями управления по ЧС и других региональных ведомств. Он признался, что не знал "своих логинов и паролей в Twitter".
Губернатор заверил, что записал все данные в свой телефон и теперь имеет "прямой доступ к социальным сетям".
13 января жители и туристы на Гавайях получили сообщения о приближении баллистической ракеты. Подчеркивалось, что уведомление не является учебным.

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