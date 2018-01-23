|
Глава Гавайев не знал пароль от Twitter, чтобы опровергнуть сообщение о ракете
23 января 2018, 15:39 • 56 • В мире
Губернатор американского штата Гавайи объяснил задержку опровержения ложного сообщения о ракетной угрозе.
Медленная реакция на ложное сообщение о приближении ракеты на Гавайях оказалась связана с тем, что губернатор американского штата Дэвид Айдж не знал пароля от своего Twitter.
По данным местной прессы, глава Гавайев получил опровержение сообщений о ракетной угрозе уже через две минуты после их появления. Однако он аннулировал предупреждение только через 17 минут.
Выяснилось, что Айдж в это время пытался связаться с руководителями управления по ЧС и других региональных ведомств. Он признался, что не знал "своих логинов и паролей в Twitter".
Губернатор заверил, что записал все данные в свой телефон и теперь имеет "прямой доступ к социальным сетям".
13 января жители и туристы на Гавайях получили сообщения о приближении баллистической ракеты. Подчеркивалось, что уведомление не является учебным.
Подпишитесь на нас
56
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
18 января 2018, 11:24
|
18 января 2018, 11:54
|
19 января 2018, 13:54
|
17 января 2018, 00:09
|
17 января 2018, 17:54
|
22 января 2018, 00:24
|
17 января 2018, 16:24