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Глава Гагаузии: «Политикам нашу поддержку нужно заслужить»

23 ноября 2020, 01:05  •  54 • Украина
В Гагаузии ответили на обвинения депутата партии Санду
Ещё один скандал произошёл в Молдове всего-то за одну неделю после второго тура президентских выборов, на которых победила лидер партии PAS Майя Санду. Первый был связан с её высказыванием по Приднестровью, второй – с высказыванием главы парламентской фракции партии PAS Игоря Гроссу в отношении Гагаузии. Напомним, Майя Санду официально ещё не вступила в права президента Молдовы.
Если Санду рассуждала о судьбе Приднестровья в интервью украинскому изданию «Европейская правда», то Гроссу – в интервью Europa Liberă, обвинив власти Гагаузии в фальсификации итогов второго тура президентских выборов – именно так он объяснил тот факт, что в Гагаузии не хотели голосовать за Санду.
«За Майю Санду голосовали и русскоязычные, и жители Приднестровья. В Гагаузии меньше. Но то, что делало руководство Гагаузии в этой избирательной кампании – было беспрецедентным. Люди были настолько запуганы, им угрожали увольнением с работы. Мы хотели набрать наблюдателей из числа наших сторонников в Гагаузии. Но после первого тура им сказали: "Не проявляйте свою активность, иначе потеряете работу". И во втором туре нам пришлось везти наблюдателей из Кишинёва и других районов»,
– заявил Гросу в интервью.
Он обвинил власти автономии в «неверопейских методах» и в отсутствии «нормальных демократических правил» в Гагаузии и в том, что на территории этого региона не действуют молдавские законы.
«Закон должен быть един для всех граждан Молдовы – в Кишинёве, Кагуле, Чимишлии и Комрате. Ничего нового под солнцем. Мы – единая страна, и демократические избирательные процессы должны быть равными для всех»,
– уверял депутат, который 15 ноября блокировал дорогу в село Варница, в котором находился избирательный участок для жителей Приднестровья, тем самым отказывая гражданам Молдовы в праве участвовать в выборах на том основании, что живут они на левом берегу Днестра, что, безусловно, является высшим проявлением демократии.
«Имевшие место события в Варнице нельзя квалифицировать иначе как настоящий фашизм, когда граждан Молдавии разделили по национальным критериям, когда граждан Республики Молдова лишили права голосовать только потому, что кому-то не нравится их демократический выбор. Приднестровский регион – это Молдавия»,
– прокомментировал действия Игоря Гросу лидер партии «Наши» Михаил Ахремцев, обратившись в Генеральную прокуратуру с заявлением, в котором обвинил депутата в экстремизме.
Башкан Гагаузии Ирина Влах ответила на обвинения главы парламентской фракции партии PAS, выразив сожаление по поводу его интервью.
«Организацией и проведением избирательного процесса занимается Центральная избирательная комиссия. Если есть доказательства, что где-то были допущены нарушения, их необходимо представить ответственным органам. Разумным же и зрелым политикам следует не злиться на выбор граждан Гагаузии, а пересмотреть свои программы и цели и быть более убедительными, чтобы в следующий раз заслужить доверие. Мы, жители Гагаузии, доказали нашу социальную активность и ответственность. Политические партии и лидеры, желающие получить нашу поддержку, должны работать, чтобы её заслужить»,
– заявила Ирина Влах.
По словам председателя окружного избирательного совета Гагаузии Ивана Комура, не было ни одной жалобы, связанной с давлением на представителей от партии PAS. В первом туре представителей Майи Санду вообще не было на территории Гагаузии, поэтому не совсем понятно, на кого оказывали давление и кого угрожали оставить без работы, отметил Комур.
Соб. корр. ФСК
На фото башкан Гагаузии Ирина Влах

Фонд Стратегической Культуры

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