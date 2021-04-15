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Глава ФЗНЦ Максим Шугалей: "Если против нас ввели санкции – значит, фонд хорошо работает"

15 апреля 2021, 21:05  •  55 • Политика
Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Юристы фонда помогали "вытаскивать" Машу Бутину, Богдану Осипову, Миру Тэрада из американских тюрем
Сегодня Минфин США ввел новые санкции в отношении 16 российских организаций и 16 физических лиц. О том, что это произойдет, писали последние две недели. Среди тех, кого американцы подвергли рестрикции оказался Александр Малькевич и Фонд защиты национальных ценностей.
Как отметил нынешний президент ФЗНЦ Максим Шугалей: "Не могу сказать, что сильно удивился, обнаружив Фонд в санкционном списке. Все прогнозируемо. Мы же работаем, американцам это не нравится".
Юристы фонда помогали "вытаскивать" Машу Бутину, Богдану Осипову, Миру Тэрада из американских тюрем и позволили себе усомниться в объективности американской системы правосудия. И не просто так – а с конкретными примерами и доказательствами.
Фонд вслух впервые посмел указать на некомпетентность экспертов ООН, которые никогда не были, но умеют составлять по любой стране нужный США отчет по фото и левым аккаунтам.
Сотрудники фонда, иногда с риском для жизни изучают ситуацию сами, проводя исследования в самых горячих точках планеты, и делают выводы об истинном положении дел. Чаще всего, правда о том, что происходит, нравится не всем.
По мнению М. Шугалея: "Есть ощущение, что Вашингтон сегодня сам не понял – что наделал. И что-то мне подсказывает, что скоро "быть под санкциями США" во всем мире станет престижно. Уже под этим "санкционным колпаком" собралась компания очень серьезных людей и организаций. Теперь там и Фонд".

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