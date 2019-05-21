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Глава ФСБ заявил, что террористы могут применять химоружие с беспилотников

21 мая 2019, 10:54  •  36 • Политика

ДУШАНБЕ, 21 мая. /ТАСС/. Террористические группировки уже располагают материалами для производства химического оружия. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании руководителей органов безопасности (СОРБ) государств - участников СНГ в Душанбе.

"Добыты достоверные сведения об отработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности, - сообщил глава ФСБ. - Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия". "В качестве средств доставки поражающих элементов применяются беспилотные летательные аппараты", - добавил он.

Кроме того, отметил Бортников, "растет активность и техническая оснащенность киберподразделений международных террористических организаций, нацеленных на нанесение ущерба объектам жизненно важной и критической инфраструктуры и дезорганизацию работы органов власти и управления". Так, отметил он, "электронные почтовые сервисы зарубежных стран и IP-телефония используются для масштабных рассылок ложных сообщений об угрозах совершения терактов".

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